Keep Android Open je iniciativa bojující proti plánu společnosti Google omezit sideloading aplikací

Od příštího roku plánuje Google vyžadovat, aby všechny aplikace nainstalované na certifikovaných zařízeních Android, včetně sideloadingu, pocházely od ověřených vývojářů. Mnoho vývojářů Androidu vnímá tento krok jako snahu Googlu získat nad prostředím větší moc. Vznikla proto iniciativa „Keep Android Open“, tedy Udržte Android otevřený.
Součástí je i petice, která si klade za cíl získat podporu pro zpochybnění plánu společnosti Google a upozornit regulační orgány na antimonopolní důsledky tohoto kroku. Petice formalizuje námitky vznesené v online fórech po oznámení společnosti Google a shrnuje názory vyjádřené dříve na blogu F-Droid, alternativního obchodu s aplikacemi s otevřeným zdrojovým kódem.
Od roku 2023 vyžaduje Google, aby ověřil všechny vývojáře, kteří odesílají aplikace do obchodu Google Play. Společnost tvrdí, že identifikace vývojářů zabránila podvodníkům v páchání podvodů, distribuci malwaru a krádežích dat. Od března 2026 plánuje Google rozšířit svůj ověřovací systém na všechny vývojáře Androidu. V září 2026 pak hodlá společnost začít uplatňovat svou registrační povinnost v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku, přičemž další regiony budou následovat.
Ačkoli uznáváme důležitost bezpečnosti platformy a uživatelů, tento požadavek představuje bezprecedentní rozšíření kontroly společnosti Google nad ekosystémem Androidu, které ohrožuje inovace, hospodářskou soutěž, soukromí a svobodu uživatelů, uvádí se v otevřeném dopise zástupců iniciativy.
Naléhavě žádáme společnost Google, aby tuto politiku okamžitě zrušila.
(Zdroj: The Register)