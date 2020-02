 »   »  Kernel 5.4 a novější nebudou používat parametr elevator=

Jan Fikar

Dříve bylo možné vybrat I/O plánovač pro všechna bloková zařízení jedním parametrem jádra například elevator=bfq . Toto už s jádrem 5.4 a novějším nefunguje. Od jádra 5.5 se místo toho v dmesg zobrazí varování

Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.

Je tedy potřeba na vhodné místo, třeba do /etc/rc.local , umístit příkazy

echo bfq > /sys/block/sda/queue/schedule