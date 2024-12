Keycloak SSO: efektivní správa uživatelů a bezpečné přihlášení (školení)

Autor: Keycloak SSO

Keycloak je Identity provider (IDP) a Single Sign On (SSO). Umožní vám spravovat uživatele na jednom místě a vytvořit single sign on – jediné místo pro přihlášení uživatelů. Už nemusíte psát jméno a heslo do každé aplikace zvlášť. Připravili jsme pro vás školení Keycloak SSO, které proběhne 10. a 11. února a zúčastnit se ho můžete online.





Na školení se naučíte, jak Keycloak nakonfigurovat a provozovat. Ukážeme si, jak nastavit SSO pro aplikace jako je Gitlab, Grafana a další. Propojime si Keycloak s dalšími Identity providery jako je Google nebo Entrea AD (Azure AD). Také provedeme integraci SSO do vaší vlastní aplikace.

Školí Ondřej Sika, zkušený vývojář, konzultant DevOps a lektor. Všechny kurzy probíhají formou workshopů (hands-on) a jsou postaveny na dlouholetých znalostech a zkušenostech.