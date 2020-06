 »   »  Klasická trilogie Eye of the Beholder je zadarmo na GOG.com už jen dnes do 19

Server GOG.com nabízí zdarma všechny tři díly klasické RPG hry Eye of the Beholder z let 1991 až 1993. Akce potrvá už jen dnes do 19 hodiny. Hra je dostupná bez DRM pro Linux, Windows a macOS.

Původní hra je pro DOS a zde je v instalátoru GOG obalena příslušným DOSBoxem.

(zdroj: gamingonlinux)