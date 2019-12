 »   »  Kniha The Phoenix Project je dnes ke stažení zdarma

Kniha The Phoenix Project je dnes (19. prosince) na Amazonu k dispozici zdarma. Jedná se o základní knihu DevOps, která vám ukáže, jak je možné zeštíhlit a zefektivnit procesy v IT firmě. Zjistíte, že činnost takové společnosti je velmi podobná továrně a je možné na ni uplatnit podobné principy.

Kniha zábavnou formou představuje příběh, který zná každý, kdo pracuje v IT. Autoři slibují, že vám umožní změnit způsob fungování vaší firmy a už nikdy neuvidíte problémy IT ve stejném světle, jako dřív.

1/ The Phoenix Project #ebook is *free* today (Dec 19) on @amazon & other bookseller sites.



If there’s someone you think should read it, now’s your chance. Retweet + tag your friends, colleagues, bosses.



Link: https://t.co/bOsooqMOw6



(A Thread) @RealGeneKim @kevinbehr @gspaff pic.twitter.com/M8EP9RkwaX