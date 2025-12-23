Knihovna Intel VA-API, libva 2.23, přidává podporu AV1 Profile 2

Intel vydal novou verzi referenční implementace VA-API. Knihovna libva 2.23 z těch viditelných věcí přidává zejména podporu AV1 Profile 2, též známý jako Professional Profile.
Tento profil v rámci AV1 přidává podporu 4:2:2 chroma subsamplingu a také 12bitovou barevnou hloubku, což ani jednu z věcí nenabízí profily Main (Profile 0) či High (Profile 1). Do knihovny libva mimochodem základy pro podporu AV1 Profile 2 přidali vývojáři z AMD, toho času (loni v rámci libva 2.22) pracující na podpoře dekódování 12bit AV1 videí v rámci projektů FFmpeg a Mesa.
Jinak další novinkou v této nové verzi knihovny libva je podpora
VAProfileH264High422, tedy dekódování AVC videa v 10bitové hloubce s vrzorkováním 4:2:2.