Kódování do AV1 s DirectX 12 skrze Mesa 26.2 na Windows Subsystem for Linux

Cesty akcelerovaného videa jsou nevyzpytatelné. To kupříkladu Microsoft má nyní zkušební kód, s jehož pomocí lze na linuxových systémech běžících na Windows pomocí Windows Subsystem for Linux využívat hardwarovou akceleraci kódování AV1 videa v DirectX 12 skrze Mesa 26.2 na tomto Linuxu běžícím nad Windows.
Vývojáři zde využívají DirectX 12 a Hardware Media Foundation Transform, které je součástí vrstvy Windows Media Foundation layer. Nově vytvořený kód sice Microsoft označuje za prototypový, jen s podporou základní věcí jako I a P snímky, ale již je začleněn do Mesa 26.2 a další novinky máme čekat brzy. Celkově jde o necelou tisícovku nových řádků kódu do projektu Mesa.
Výhodou pochopitelně je, že WSL systémy zde komunikují se standardním DirectX 12 / WMF API, takže implementace je obecně z hlediska podpory různých značek GPU nediskriminační.