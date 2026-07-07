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Kódování do AV1 s DirectX 12 skrze Mesa 26.2 na Windows Subsystem for Linux

David Ježek
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AV1 logo televize Autor: Depositphotos
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Cesty akcelerovaného videa jsou nevyzpytatelné. To kupříkladu Microsoft má nyní zkušební kód, s jehož pomocí lze na linuxových systémech běžících na Windows pomocí Windows Subsystem for Linux využívat hardwarovou akceleraci kódování AV1 videa v DirectX 12 skrze Mesa 26.2 na tomto Linuxu běžícím nad Windows.

Vývojáři zde využívají DirectX 12 a Hardware Media Foundation Transform, které je součástí vrstvy Windows Media Foundation layer. Nově vytvořený kód sice Microsoft označuje za prototypový, jen s podporou základní věcí jako I a P snímky, ale již je začleněn do Mesa 26.2 a další novinky máme čekat brzy. Celkově jde o necelou tisícovku nových řádků kódu do projektu Mesa.

Výhodou pochopitelně je, že WSL systémy zde komunikují se standardním DirectX 12 / WMF API, takže implementace je obecně z hlediska podpory různých značek GPU nediskriminační.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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