Koncept protokolu IPv8 opět zkouší starý přístup rozšíření adresy

Petr Krčmář
Dnes
IPv8 Autor: Duck.ai

V archivu IETF se objevil koncept internetového protokolu IPv8. Jeho autorem je Jamie Thain, který poukazuje na to, že ani po 25 letech netvoří IPv6 nijak významný podíl internetového provozu a stále jsme odkázaní na CGNAT. Protokol IPv8 řeší problém vyčerpání adres bez nutnosti provozu v režimu dual-stack. IPv4 je pravou podmnožinou IPv8. Přechod nevyžaduje náhlou změnu a nezpůsobuje žádné přerušení provozu.

Základní myšlenkou je, že namísto prosazování architektury s duálním protokolem, jako je IPv6, zavádí navrhovaný internetový protokol verze 8 (IPv8) 64bitový adresní prostor, který je přirozeným způsobem zpětně kompatibilní s IPv4. Jakákoli adresa IPv8 s nulovým směrovacím prefixem (0.0.0.0.n.n.n.n) je zpracovávána podle standardních pravidel IPv4. Pro rozšíření adresního prostoru se pak použije dalších 32bitů adresy, které dostane přiděleno každý autonomní systém (AS).

Stejný přístup rozšíření adresy byl navrhován už v devadesátých letech. Snaží se budit dojem, že stačí „jen prodloužit adresu“ a problém je vyřešen. Ignoruje ovšem řadu praktických problémů: nekompatibilní síťové stacky, middleboxy, NAT, firewall. Zařízení očekávající 32bitové adresy nebudou rozumět 64bitovým paketům ani novému chování, které ovlivní tunelování, zásahy do hlaviček nebo routing pomocí BGP či OSPF.

Pro řešení fragmentace správy zavádí IPv8 prvek zvaný Zone Server, který poskytuje všechny potřebné síťové služby (jako DHCP8 a DNS8) v jediné odpovědi na žádost o přidělení adresy. Bezpečnost je součástí komunikačního protokolu a každé spravovatelné zařízení je ověřováno pomocí univerzálně ukládaných tokenů OAuth2 JWT. Provoz je také při odesílání přísně ověřován: odchozí pakety musejí mít odpovídající záznam v DNS8 a být ověřeny proti aktivní routě registrované ve WHOIS8.

Nutno dodat, že jde o takzvaný internetový návrh (I-D), který může tímto způsobem do IETF zaslat kdokoliv. Má hodnotu asi jako osobní blog, je to jen nápad, který není posouzen členy organizace IETF a nemá v rámci standardizačního procesu IETF žádný formální status ani váhu. Před deseti lety takto vznikl například koncept protokolu IPv10. Přesto mohou z podobných nápadů vzniknout zajímavé myšlenky.

(Upozornil Pavel Šnajdr.)

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO