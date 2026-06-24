Končí podpora pro starší Tor 0.4.8 napsaný v C, aktualizujte do konce srpna

Vývojáři projektu Tor oznámili, že v brzké době plánují aktivně ukončit podporu Toru 0.4.8 a starších verzí napsaných v jazyce C.
To znamená, že tyto verze po našem cílovém datu, kterým je v současné době 1. září 2026, již v síti vůbec nebudou fungovat, varují vývojáři.
Pokud používáte prohlížeč Tor a máte nainstalovanou jeho nejnovější verzi, změna se vás netýká. Pokud však někde provozujete starší službu Onion, nebo vyvíjíte aplikaci, která integruje Tor, měli byste zpozornět. Vývojáři chtějí brzy celou síť překlopit na modernější implementaci napsanou v jazyce Rust.
Tor ve verzi 0.4.8 dosáhl konce životnosti už 1. června a pro tuto řadu verzí již nebudou vydávány žádné další aktualizace.
Důrazně doporučujeme uživatelům přejít na řadu Tor 0.4.9 (nebo novější). Vývojáři se potřebují zbavit některých problémových a potenciálně nebezpečných funkcích ve starších verzích, proto se rozhodli rozbít kompatibilitu.
Bohužel, vzhledem k tomu, jak funguje vrstva Directory Protocol v Toru, nemůžeme tyto funkce odstranit, aniž by to mělo dopad na starší klienty.