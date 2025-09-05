Konec podpory 32bitové linuxové verze prohlížeče Firefox

Mozilla oznámila, že podpora prohlížeče Firefox pro 32bitové linuxové systémy skončí s verzí 144. Firefox 145 tedy už nebude podporovat běh na 32bitové architektuře x86 na Linuxu. Pro uživatele, kteří nemohou přejít na 64bitovou platformu, zůstane k dispozici 32bitový Firefox ESR 140 s dlouhou podporou, který bude dostávat bezpečnostní aktualizace minimálně do září 2026.
Mozilla udržuje podporu svého prohlížeče pro řadu platforem, které už nejsou dlouhá léta svými tvůrci podporovány.
Velmi nám záleží na tom, aby byl Firefox dostupný co nejvíce lidem, a chceme tak našim uživatelům pomoci prodloužit životnost jejich hardwaru a omezit zbytečné zastarávání, vysvětlují zástupci Mozilly.
Většina linuxových distribucí však už ukončila podporu 32bitových architektur a údržba Firefoxu se na nich stává stále obtížnější a méně spolehlivou.
Abychom se mohli soustředit na poskytování nejlepšího a nejmodernějšího Firefoxu, ukončujeme podporu 32bitového Linuxu s vydáním Firefoxu 144, říká Mozilla.