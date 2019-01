 »   »  Konec Windows 10 Mobile

Jan Fikar

Microsoft prodal poslední zařízení s Windows 10 Mobile téměř před rokem. Poslední verze Windows 10 Mobile 1709 je dokonce až z října 2017. Nejsou již přidávány žádné nové vlastnosti a zařízení dostávají jen bezpečnostní záplaty. Tak tomu bude až do 10. prosince 2019.

Některé on line služby pak ještě poběží tři měsíce a to zálohování nastavení a aplikací. Zálohy zařízení a fotografie by měly být dostupné ještě rok po konci podpory. Microsoft radí přejít na iOS nebo na Android.

(zdroj: arstechnica)