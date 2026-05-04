Konference EuroClojure v květnu roku 2027 zamíří do Prahy

Adam Kalisz
Dnes
Ve dnech 19. až 21. května 2027, po desetileté odmlce, zamíří konference EuroClojure do Prahy. Hlavním tématem příštího ročníku bude návrh, dlouhodobý rozvoj a provoz spolehlivých systémů. Akce bude tedy vhodná hlavně pro oborové matadory od tech leadů po technické ředitele.

Cílem je představit inženýrské přístupy v ekosystému Clojure, ovšem s důrazem na přesah. Bude se řešit reálná přenositelnost těchto konceptů do jiných technologických stacků, vzájemná inspirace s ostatními komunitami a pochopitelně i adaptace na vývoj za asistence umělé inteligence.

Na webu 2027.euroclojure.org je už nyní spuštěna registrace do mailing listu pro odběr novinek. Organizátoři zároveň prostřednictvím tamního formuláře aktivně vybírají od komunity podněty a návrhy k obsahu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Adam Kalisz

