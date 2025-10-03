Konference LinuxDays 2025 proběhne už tento víkend

Největší česká linuxácká akce LinuxDays 2025 proběhne už tento víkend, tedy 4. a 5. října. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, stánky a spoustu doprovodného programu včetně setkání překladatelů. Vstup je jako obvykle zdarma, stačí se zaregistrovat.
V programu LinuxDays 2025 najdou i letos zájemci prezentační pásmo sdružení CZ.NIC, které je jejich součástí již po třetí, a to jako konference Internet a Technologie. Tento jednodenní běh přednášek proběhne v sobotu 4. října a je koncipován jako přehlídka aktuálních témat a novinek v projektech správce české národní domény.
Konference LinuxDays se uskuteční 4. a 5. října v pražských Dejvicích na FIT ČVUT. Root.cz je mediálním partnerem akce. Podívejte se na fotky z loňského ročníku: