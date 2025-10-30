Root.cz  »  Akce  »  Konference PasswordsCon 2025 bude v prosinci poprvé v Praze

Konference PasswordsCon 2025 bude v prosinci poprvé v Praze

Redakce
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Password heslo Autor: Depositphotos

Od 1. do 3. prosince se v Praze uskuteční mezinárodní konference PasswordsCon, která se zaměřuje výhradně na hesla a digitální autentizační metody. Na konferenci zazní jak akademické příspěvky vycházející z vědeckých výzkumů, tak reálné příklady z praxe, informace k novým standardům a moderním autentizačním metodám včetně nových výzev, které přinášejí.

Konferenci v roce 2010 poprvé zorganizoval Per Thorsheim na univerzitě v norském Bergenu. Z akce pro nadšence se postupně stala respektovaná událost, na které se potkávají akademici, implementátoři, zástupci veřejného i soukromého sektoru, Big Tech společností, spolutvůrci standardů, bezpečnostní experti a kdokoliv, koho zajímá téma digitální autentizace, aby společně diskutovali vše kolem hesel, PINů, více-faktorové autentizace, biometriky, FIDO, passkeys atd.

S rozšiřující se digitalizací veřejných služeb, kdy každý uživatel disponuje desítkami až stovkami účtů na nejrůznějších službách, je čím dál větší výzvou zajistit, aby přihlašování ke službám bylo bezpečné, odolávalo stále sofistikovanějším útokům a zároveň bylo pro běžného netechnického uživatele pochopitelné a snadno použitelné. Právě zde je unikátní prostor pro diskuse, co léta výzkumů a praxe již ukázaly jako zjevné slepé uličky, kterých se můžeme vyvarovat a naopak se inspirovat, co jsou best-practices a kam zaměřit úsilí při implementaci existujících řešení, vývoji, výzkumu, monitoringu atd.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Dále u nás najdete

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

AI není krátkodobý výstřelek

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem