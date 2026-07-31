Konference PragVue letos v září už potřetí

Prahu čeká 29. září již třetí ročník mezinárodní konference pro příznivce frontendového open-source frameworku Vue.js. Letošní PragVue 2026 proběhne v Karlíně v prostorách oceňované irské restaurace Arthur's Pub.
Netradiční a neformální prostředí nebylo zvoleno náhodou. Letos totiž kromě klasické konferenční části, během níž vystoupí pět odborníků z komunity Vue.js (například vedoucí vývoje fullstack frameworku Nuxt Daniel Roe ze Skotska), bude následovat turbo-hackathon, kdy si účastníci budou moci představené technologie a tipy na efektivní vývoj s využitím nejmodernějších nástrojů a postupů vyzkoušet v praxi a během pěti hodin se pokusit přetavit myšlenky v první funkční prototypy. Vše s pomocí na místě přítomných přednášejících, kteří budou po celou dobu připraveni pomoci a posunout řešitelské týmy kupředu.
Závěr celého dne bude patřit zhodnocení výsledků a možností následného networkingu. Uskuteční se také tombola o ceny od partnerů akce. Samozřejmostí je vynikající občerstvení a nápoje od hostitelů z Arthur's Pub, které bude po celou dobu k dispozici.
Vstupenky za mimořádně příznivou cenu 39 eur je možné pořídit na webu GoOut. Pořadatelem konference je i letos společnost Atos Česká Republika, přední hráč na poli technologií a digitálního pokroku.