Konsorcium Sony, Panasonic a Japan Display dodává tištěné 4k OLED panely pro monitory

Autor: EIZO

Společný podnik JOLED, který tvoří japonští výrobci Sony, Panasonic a Japan Display, spustil dodávky OLED panelů vyráběných revoluční tiskovou metodou. Vyráběny jsou 4k panely o úhlopříčkách 22 až 32 palců, které se objeví v nových počítačových monitorech. Mezi zákazníky, kteří panely odebírají, je například LG.

Jde o světově první velkoobjemovou sériovou výrobu OLED panelů pomocí tiskové technologie, která je zcela odlišná od dosavadní používané technologie využívající odpařování (typicky ve vakuu). Výrobně by měla být levnější, navíc displeje mohou být ohebnější.

JOLED chystá výrobu v úhlopříčkách už od 10 palců, a to i pro segment automotive či medicínské nasazení. Do budoucna by ze spolupráce s TCL měly vzejít i panely větších úhlopříček pro TV segment. V tuto chvíli ale míří na trh 4k displeje o úhlopříčkách 22, 27 a 32 palců. Jde o RGB OLED s kontrastem 1M:1 a jasem až 540 cd/m². Panely mají tloušťku pouhých 1,22, resp. 1,3 mm a hmotnost jen stovky gramů.

Na vývoji tištěných OLED pracovali v JOLED poslední čtyři roky. Jedno z prvních známých nasazení panelu od JOLED bylo použití vývojové verze 22palcového OLED panelu v monitoru značky EIZO.