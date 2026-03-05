Root.cz  »  Operační systémy  »  Kontrola věku v Linuxu

Kontrola věku v Linuxu

Jan Fikar
Dnes
7 nových názorů

Programování, děti a počítače, počítač Autor: Root s využitím DALL-E

V Kalifornii byl přijat zákon Digital Age Assurance Act (DAAA, také AB 1043), který od 1. ledna 2027 nařizuje všem operačním systémům předávat přes API vybraným aplikacím věk uživatele ve čtyřech intervalech: méně než 13, 13–15, 16–17 a starší než 18. Podobný zákon chystá například Colorado a Brazílie. Google a Apple již mají připravené API Play Age Signals a Declared Age Range. V jejich případě se DAAA týká také obchodu s aplikacemi.

Nad implementací DAAA v Ubuntu se diskutuje, ale zatím není žádný plán. Fedora také diskutuje, ale řešení zatím není na obzoru. Například MidnightBSD přidalo do své licence, že zakazuje kvůli DAAA používání v Kalifornii.

California residents are not authorized to use MidnightBSD for desktop use in the state of California effective January 1, 2027. California law https://legiscan.com/CA/tex­t/AB1043/id/3269704 CA AB1043 requires a complex age verification system implemented for operating systems with no exceptions for small open source projects.

(zdroj: phoronix)

