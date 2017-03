 »   »  Konzole Nintendo Switch využívá FreeBSD

Roman Bořánek

Herní konzole Nintendo Switch už se dostala do prodeje a jak upozornili někteří uživatelé, v použitých projektech a licencích je zapsán také kernel FreeBSD. Vzhledem k uzavřenosti systému však není jasné, zda si Nintendo z FreeBSD vypůjčilo jen nějaké součásti, nebo využívá jádro/systém jako takový.

