Krita 5.0 Beta: nejen podpora HEIF, AVIF, WebP

Pomalu se blížící vydání nové velké verze grafického editoru Krita 5.0. K dispozici máme už pár dnů beta verzi, která ukazuje chystané novinky, byť samozřejmě s nižší než finální stabilitou a spolehlivostí běhu jednotlivých částí.

Pětkové vydání Krity přitom bude stát za to. Přinese kompletně nový systém zdrojů, kdy Kritka už nebude načítat všechny štětce, vzory či gradienty při startu, místo toho si je uloží do cache při prvním spuštění. To tak bude viditelně pomalejší, ale následně už bude Krita startovat výrazně rychleji.

Krita 5.0 také přinese změnu ve způsobu uchování historie verzí zdrojlů, pročež nebude plně zpětně kompatibilní (otevření pětkového souboru ve čtyřkové Kritě ukáže duplikáty zdrojů). Pětka také už nebude vůbec podporovat načítání vektorových vrstev z Krity 3 a starších. Obecně nebude nijak zaručena zpětná kompatibilita souborů .kra a .kpp z pětkové verze.

Za toto vše se ale odmění novinkami. Ty zahrnou již zmíneý systém zdrojů, na kterém se pracovalo posledních 5 let, dále gradientový dithering a wide-gamut gradienty, vylepšení výkonu díky LittleCMS fastfloat pluginu, zbrusu nový engine MyPaint, výrazné úpravy v enginu štětců, upravené rozhraní animační timeline (plus klonování snímků v animaci atd), novinku v podobě storyboardingu, přepracované uživatelské rozhraní, podporu nových formátů (HEIF, AVIF, WebP, plus vylepšenou pdoopru TIFF), nový painting recorder, vložení do dané vrstvy (namísto vložení jako nová vrstva) a konečně i možnost používat G’Mic na macOS.

K dispozici je též detailní přehled novinek.