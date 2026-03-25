Krita 6.0 s dokončeným Qt6 i lepší podporou Waylandu, plus funkčně identická Krita 5.3

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Krita 5.0 Autor: Krita
Grafický editor Krita má novou verzi 6.0. Ta přináší dokončení portace programu na Qt6, plus řadu vylepšení, díky kterým lépe podporuje nativní běh na Waylandu. Současně s verzí 6.0 vychází i aktualizace, Krita 5.3 běžící nadále na Qt5. Obě verze jsou funkčně identické.

U obou došlo na přepsání řady komponent na efektivnější kód, plus jsou zde vylepšení jako nová podpora textů, plná podpora OpenType, on-canvas editace, vylepšení podpory vektorové grafiky, lepší podpora malování v HDR kvalitě (což mimo jiné plyne z vylepšení pro Wayland) či nakládání se soubory typu Adobe PSD.

Zdroj: Youtube.com

Podrobnosti shrnuje oznámení na webu projektu.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Netflix v Česku znovu zdražuje

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO