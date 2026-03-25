Krita 6.0 s dokončeným Qt6 i lepší podporou Waylandu, plus funkčně identická Krita 5.3

Grafický editor Krita má novou verzi 6.0. Ta přináší dokončení portace programu na Qt6, plus řadu vylepšení, díky kterým lépe podporuje nativní běh na Waylandu. Současně s verzí 6.0 vychází i aktualizace, Krita 5.3 běžící nadále na Qt5. Obě verze jsou funkčně identické.
U obou došlo na přepsání řady komponent na efektivnější kód, plus jsou zde vylepšení jako nová podpora textů, plná podpora OpenType, on-canvas editace, vylepšení podpory vektorové grafiky, lepší podpora malování v HDR kvalitě (což mimo jiné plyne z vylepšení pro Wayland) či nakládání se soubory typu Adobe PSD.
