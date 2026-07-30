Kritická chyba v OpenWrt DHCPv6 umožňuje vzdálené spuštění kódu pod rootem

Projekt OpenWrt vydal verzi 24.10.8, která řeší kritickou chybu přetečení zásobníku v protokolu DHCPv6 a širší sadu chyb ve výchozích povolených síťových službách, které lze zneužít na dálku. Kritická chyba CVE-2026–53921 je ohodnocená skóre 9,8 a umožňuje neautentizovanému útočníkovi, který má přístup k serveru DHCPv6, přepsat vyrovnávací paměť v odhcpd pomocí speciálně upraveného požadavku DHCPv6 REQUEST.
V oznámení se objevily dva nezávislé postupy umožňující přetečení paměti při zpracování požadavků DHCPv6. V obou případech speciálně upravené volby IA zajišťují nedostatečný prostor ve fixním zásobníku o velikosti 512 bajtů, kam se uloží data odpovědi bez dostatečné kontroly hranic.
Součástí oznámení je veřejně dostupný kód napsaný Pythonu demonstrující obě zdokumentované cesty k přetečení. Uživatelé používající větev 24.10 by měli nainstalovat verzi 24.10.8 a uživatelé používající variantu 25.12 by měli nainstalovat verzi 25.12.5.