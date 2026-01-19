Root.cz  »  Bezpečnost  »  Kritická zero-day zranitelnost v Cloudflare umožňovala obejít WAF ochranu

Kritická zero-day zranitelnost v Cloudflare umožňovala obejít WAF ochranu

Patrik Žák
Včera
Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti FearsOff odhalili v říjnu 2025 vážnou zero-day zranitelnost v infrastruktuře společnosti Cloudflare, která umožňovala útočníkům obejít ochranné mechanismy Web Application Firewall (WAF) a získat přímý přístup k chráněným původním serverům.

Zranitelnost byla odhalena prostřednictvím Cloudflare bug bounty programu na platformě HackerOne dne 13. října 2025 a byla úspěšně opravena 27. října 2025. Podle dostupných informací nebyla tato zranitelnost zneužita žádnými útočníky v reálném světě.

(zdroj: cybersecurity news)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Patrik Žák

