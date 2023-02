Lapce - rychlý editor v Rustu

Autor: lapce.dev

Dobrých textových editorů není nikdy dost. Obzvláště poté, co Microsoftem vlastněný GitHub loni ukončil vývoj oblíbeného editoru Atom. Pak zbývá jen Microsoft VS Code, nebo jeho klon bez telemetrie VSCodium.





Nedávno se objevil nový editor Lapce. Je napsaný v Rustu a je hodně rychlý. Používá akceleraci GPU. Lapce podporuje zvýrazňování syntaxe a LSP (Language Server Protocol) z VS Code.





Také obsahuje vestavěný terminál a umožňuje pracovat jako v editoru Vim, bez jakéhokoliv doplňku. Doplňky lze psát v libovolném jazyce, který je možné přeložit do WASI (WebAssembly System Interface). V současnosti to jsou C, Rust a AssemblyScript. Verze Lapce je zatím označována jako pre-alpha, v současnosti 0.2.5. Zdrojové kódy najdete na GitHubu a binární soubory ke stažení také na domovské stránce.