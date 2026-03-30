Lednice Samsung zobrazují reklamu

Všichni si asi již zvykli, že televize, počítače a mobilní telefony neustále zobrazují reklamu. Kuchyňské technice se reklama zatím vyhýbala. Až do loňského října, kdy ledničky Samsung začaly v USA reklamu zobrazovat.
Podle Samsungu jde o reklamu kontextuální, nezamířenou a společnost nesbírá žádné informace o uživatelích. Reklamu je možné v nastavení vypnout, avšak podle Samsungu tak učinilo minimum uživatelů. Jednomu z nich se zobrazila zvláštní reklama na seriál Pluribus a rozhodl se lednici reklamovat. Společnosti LG Electronics, Whirlpool a GE se vyjádřily, že reklamu na kuchyňských zařízeních zobrazovat neplánují.
