Lennart Poettering přešel z Red Hatu do Microsoftu

Známý open-source vývojář, mimo jiné autor PulseAudio či systemd, změnil zaměstnavatele. Lennart Poettering „přešel k nepříteli“ a nyní pracuje v Microsoftu.

Avšak jak víme, Microsoft již řadu let miluje Linux a už není takovým nepřítelem, jakým býval. Vyvíjí vlastní linuxovou distribuci pro své služby, integruje spoustu věcí přímo do Linuxu, podporuje stále lépe a lépe provázanost Linuxu s Windows díky Windows Subsystem for Linux a celkově směřuje, jak už více než 10 let tvrdím, k tomu, že jednoho dne Windows jádro přestane vyvíjet, přejde na Linux a z Windows se stane jen svého druhu další specifická linuxová distribuce protkaná službami Microsoftu.

Firma momentálně hledá téměř 700 vývojářů na Linuxové pozice, což je dokresluje celý obraz změny. Lennart Poettering je nepochybně velkým úlovkem a vzhledem k renesančnosti jeho myšlenek a „neúctě“ k zaběhlým zaprášeným unixovým pořádkům bude zajímavé sledovat, co v příštích letech bude tvořit.