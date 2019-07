anonymní

Ne každý z nás věnuje pozornost politickému dění, ale Český rozhlas přinesl informaci, která by mezi IT veřejností měla vyvolat minimálně zdvižené obočí: Ministerstvo vnitra se postavilo proti plánu na zpřísnění bezpečnostních požadavků na resortní počítačové systémy. Podle vicepremiéra a šéfa resortu Jana Hamáčka z ČSSD by to vyšlo dráž než případné odstranění následků hackerského útoku. Přitom samo ministerstvo nyní tvrdí opak.