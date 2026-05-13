Lepší podpora Steam Play pro Nvidia s novým DXVK-NVAPI 0.9.2

Na světě je nová verze implementace Nvidia NVAPI/NVOFAPI rozhraní nad DXVK / VKD3D-Proton, využívaná v rámci služby Steam Play (Proton). Nvidia zde přidává podporu svých Direct3D 12 shader extensions, jsou-li podporovány v příslušné verzi VKD3D-Proton, tedy od verze 3.0.1 výše. Jde o experimentální kód, který se aktivuje proměnnou
DXVK_NVAPI_D3D12_NV_SHADER_EXTN=1 a využití nalézá ve hrách jako Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 a řadě titulů běžících na Unreal Engine 5.
Nová verze také podporuje předávání volání funkcí v podobě CuBIN 64bit na VKD3D-Proton, implementuj více NVAPI entrypoints pro další vylepšení, jakkoli nekompletní a omezené, podpory Dynamic Multi-Frame Generation, plus nová nastavení DLSS v kombinaci s firemním ovladačem řady 595. Dále jsou zde různé opravy, vylepšení běhu apod. Více na GitHubu projektu.