Let’s Encrypt příští rok nabídne certifikáty se šestidenní platností

Autor: Depositphotos, ISRG

Josh Aas, výkonný ředitel organizace Internet Security Research Group, která stojí za projektem Let’s Encrypt zveřejnil výroční veřejný dopis, ve kterém informoval o aktuálním stavu certifikační autority a výhledu do nejbližší budoucnosti.





Certifikáty od autority Let's Encrypt jsou v současné době nasazeny na více než půl miliardě webů a na základních principech se za deset let od jejího vzniku prakticky nic nezměnilo. Naše dlouhodobá nabídka se v příštím roce zásadně nezmění, ale chystáme se zavést novou nabídku, která je velkým posunem od všeho, co jsme dělali dříve – krátkodobé certifikáty. Konkrétně certifikáty s životností šest dní, vysvětluje Aas s tím, že toto zkrácení významně minimalizuje dobu ohrožení při úniku soukromého klíče.