Letošní seznam nejpoužívanějších hesel ukazuje, že se uživatelé stále nepoučili

Společnost NordPass analyzovala 275 milionů hesel, která se objevila v letošních únicích. Ukazuje se, že uživatelé své návyky ohledně hesel příliš nemění. Před pěti lety žebříčku kralovala hesla jako 123456 a password. Letos to není o mnoho jiné, první příčky vypadají takto:

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

Na druhé straně seznamu jsou unikátní hesla, kterých bylo nalezeno 44 %. Není to očekávaná katastrofa, ale přeci jen by to mohlo být lepší. Pomoci se tomu dá například tak, že provozovatelé služeb budou sledovat aktuální trendy a dodržovat standardy a nebudou například blokovat správce hesel a naopak budou uživatele k jejich využívání vyzývat.

Současná praxe s rozsáhlými úniky uživatelských databází totiž ukazuje, že nestačí mít komplikované heslo, ale je nutné používat také unikátní heslo pro každou službu. Jen tak totiž zabráníme větším škodám, pokud se jedno z našich hesel objeví na internetu. Desítky či stovky hesel si však nezapamatujeme a nutně si je musíme někam zapsat. Více také v článku Hesla neopakujte, neměňte si je a hlavně si je nepamatujte na serveru Měšec.cz.