 »   »  Levný Radeon RX 5300 i pro desktopy?

V databázi programu Geekbench se objevila nová varianta Radeonu od AMD. Má jít o budoucí desktopovou variantu mobilního Radeonu RX 5300M, která nabídne 24 výpočetních bloků GPU, tedy 1536 stream procesorů (tolik, byť jiné architektury, jich měl před 10 lety hi-endový Radeon HD 6970).

Karta bude využívat 3 GB GDDR6 pamětí na 96bitové sběrnici. Lze každopádně předpokládat, že GPU bude založeno na 7nm architektuře Navi 14, podobně jako Radeon RX 5500. Jediné, co nelze z databáze vyčíst, je to, zdali AMD chystá tento model jen pro OEM segment (zde ostatně model RX 5300 XT naznačila HP už loni v listopadu), nebo se objeví i v podobě low-endové PCI Express grafiky v běžném prodeji.

V takovém případě by mohl nový Radeon nahradit letité staré karty v prodeji: Radeon R5 230 (rok 2014, 40nm jádro z HD 6450) či HD 6450 (rok 2011, 40nm jádro), představující jen mírně upravenou architekturu GPU z Radeonu HD 5450 (rok 2010). Nové GPU pro low-endové zákazníky by to chtělo už z důvodu potřeby hw akcelerace nových video formátů, například H.265.