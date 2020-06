 »   »  LG instalovala svou první obří LED obrazovku v kinosálu

Autor: LG

Koncept náhrady (digitálního) projektoru za přímou projekci pomocí obří obrazovky z LED pixelů přinesl už v roce 2017 do prvního kinosálu Samsung. Sony toto také vyvíjí, nicméně dalším, kdo první kino s touto technologií osadil, je LG.

Firma nainstalovala přímou LED projekci v sálu na Tchaj-wanu (ve spolupráci s místí Showtime Cinemas a také Dolby, neb zvuk sálu samozřejmě podporuje Atmos). Díky odstranění projekční místnosti je možné takový sál rozšířit o další řady sedadel. Životnost LED panelu by měla být značná, LG udává 100 tisíc hodin, než jas poklesne na polovinu. To je řekněme 30 až 40 tisíc projekcí, tedy mnoho a mnoho let.

Systém obřího „plátna“ je tvořen maticí modulů se SMD LED. Barevná hloubka 12bit, podpora DCI-P3, jas 48 cd/m², kontrast minimálně 4000:1 a podpora snímkových frekvencí v elektronice pro 24–25–30–48–50–60 Hz. Počítá se s provozem 16 hod denně, 7 dnů v týdnu. Celkový rozměr „plátna“ je ~14×7,2 m, spotřeba za provozu je lehce pod 10 kW.