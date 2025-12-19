Root.cz  »  Byznys  »  LG umožní smazání webové aplikace Copilot ze svých TV

LG umožní smazání webové aplikace Copilot ze svých TV

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

LG UltraGear 45GX90SA-B Autor: LG

Na chytré televizory LG se s aktualizací webOS nainstalovala aplikace Microsoft Copilot. Jde o odkaz na webovou aplikaci, která se otevře ve vestavěném prohlížeči. Negativní reakce sklidil obzvláště fakt, že aplikace nejde smazat.

Ve včerejším prohlášení pro The Verge mluvčí LG Chris De Maria uvedl, že respektují přání zákazníků a umožní smazání aplikace. Neuvedl však, kdy to bude. Dodal, že webová aplikace nemá ani přístup k mikrofonu, pokud jej uživatel sám nepovolí. Microsoft Copilot plánuje nasadit na své chytré TV také Samsung.

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

