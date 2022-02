LibreOffice 7.3 Community nejen opět s vylepšeními podpory DOCX, XLSX, PPTX

Autor: LibreOffice

Na světě je další dílčí vydání sedmičkové řady LibreOffice. Novinky zahrnují další vylepšení podpory formátů Microsoftu, tedy DOCX, XLSX či PPTX(například rychlejší otevírání souborů, rychlejší vykreslování komplexních dokumentů díky knihovně Skia, lepší import nejen pro DOCX, ale i starý DOC, lepší podpora grafů v XLSX, opravy interakcí či import/export zápatí a opravy odkazů a obrázků či tvarů v PPTX a mnohé další).

Vylepšena je nápověda, zejména pro dosavadní uživatele MS Office, je zde obsáhlá možnost správy tiskáren se seznamem písem a tiskáren; a možnost exportovat dokumenty do PDF s plně přizpůsobitelným nastavením exportu. Jak poznamenává tisková zpráva: „Soubory Microsoftu neodpovídají schválenému standardu ISO, ale stále využívají proprietární formát, který byl organizací ISO označen v dubnu 2008 jako nedoporučený. Vnitřní struktura použitého formátu je tudíž značně komplikovaná, což způsobuje v balíku LibreOffice potíže. Naproti tomu výchozí formát LibreOffice (OpenDocument) je skutečně otevřený a standardní.“

LibreOffice 7.3 je také nativně dostupný pro platformy Apple na bázi ARM čipů řady M1. Do vývoje této verze přispělo 147 vývojářů, z toho více než dvě třetiny commitů jsou od 49 zaměstnanců zejména tří firem firem zastoupených v poradním výboru The Document Foundation (TDF) – Collabora, Red Hat a Allotropia (a dalších vč. samotné TDF), zbytek od 31 % pochází od 98 jednotlivých dobrovolníků. Lokalizaci se věnuje už téměř 700 lidí, kteří překládají LibreOffice či příručky do 155 jazyků.

Detailní soupis novinek této verze je k dispozici na Wiki projektu.