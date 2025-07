LibreOffice dostává podporu Bitcoinu jako měny

Ne, že by přímo v kancelářském balíku LibreOffice přibyla možnost přispívat na vývoj pomocí Bitcoinů. Projekt pouze reflektuje požadavek za začlenění podpory Bitcoinu jako podporované měny pro použití v tabulkovém procesoru Calc (případně kdekoli jinde).





Bitcoin, tedy BTC, se tak dostává na stejnou úroveň podpory jako americký dolar / USD či evropské euro / EUR (viz příslušný patch na Gitu projektu). Uživatelé tak mohou třeba v Calcu pracovat s touto „měnou“ jako s každou jinou.

Phoronix dodává, že s ohledem na to, že jsme za fází featur freeze pro LibreOffice 25.8, které bude vydáno za pár týdnů, novinka si na začlenění nejspíš počká až do LibreOffice 26.2, tedy do února 2026.