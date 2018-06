David Ježek

Na lepší integraci s desktopovým prostředím „KDE 5“ pracuje LibreOffice už pár měsíců. Nyní Katarina Behrens přinesla sérii patchů, které integrují podporu nativního souborového dialogu z tohoto desktopu. Kód pochopitelně musí být ještě začleněn do některého z budoucích vydání, do LibreOffice 6.1 to již nestihne (leda jako backport), takže předpokládejme LibreOffice 6.2 příští rok.