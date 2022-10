LibreOffice je možné stáhnout z Microsoft Store za 4,59 eur

Autor: LibreOffice

TDF (The Document Foundation) oznámila, že kancelářský balík LibreOffice pro Windows je možné nainstalovat z Microsoft Store. Při instalaci si přitom účtuje poplatek 4,59 eur, který bude investován do dalšího vývoj projektu LibreOffice . Podobně je od září možné nainstalovat balík také do macOS skrze App Store.





Toto oznámení odráží novou marketingovou strategii projektu: nadace se zaměřuje na vydání komunitní verze, zatímco ekosystémové společnosti se soustředí na dlouhodobě podporované verze s přidanou hodnotou určené pro firmy. Toto rozlišení má za cíl vychovávat organizace k podpoře projektu FOSS tím, že si vyberou verzi LibreOffice, která nejlépe odpovídá jejich potřebám, namísto komunitní verze štědře podporované dobrovolníky.





Nadace bude podle svých slov i nadále poskytovat LibreOffice pro Windows zdarma na svých webových stránkách, což je doporučovaný zdroj pro všechny individuální uživatele. Pro firmy je určena jiná webová stránka, na které je možné nalézt informace k firemnímu nasazení.