Autor: LibreOffice

Kancelářský balík LibreOffice má od června podporu pro import animovaných obrázků APNG, po kterém uživatelé často volali. Zatím tedy bez transparentnosti.





Od minulého týdne je nová podpora exportu do APNG. Animované PNG obrázky APNG umí více barev než animované GIF, umí transparentnost, mají lepší kompresi a jsou zpětně kompatibilní s PNG. Export do APNG se již pravděpodobně nestihne dostat do vydání LibreOffice 7.6, které je naplánováno již na tento týden.





(zdroj: phoronix)