 »   »  LibreOffice má první verzi pluginu pro integraci s Qt 5

Petr Krčmář

Nový plugin pro VCL (Visual Components Library) umožňuje balíku LibreOffice zapadnout do prostředí Qt 5 (KDE Plasma). Knihovna VCL je určena pro zobrazení LibreOffice napříč různými platformami a plugin, který se původně jmenoval KF5 do ní byl do upstreamu zařazen teprve nyní.

Nabízí podporu pro kurzory, práci s myší, kreslení pomocí Qt 5 a další. Zatím to vypadá, že jde o poměrně ranou fázi vývoje. Zařazení tohoto pluginu je plánováno do LibreOffice 6.0.0, který by měl vyjít v lednu nebo únoru. Času na další vývoj je tedy zatím dost.

(Zdroj: Phoronix)