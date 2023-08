LibreOffice přechází na nové číslování, po verzi 7.6 přijde LibreOffice 24.2

Autor: LibreOffice

Jednou z věcí oznámených s uvedením čerstvého LibreOffice 7.6, je změna číslování verzí tohoto kancelářského balíku. Za normálních okolností by po verzi 7.6 následovala 7.7 a vývoj by směřoval k 8.0, to se však nestane. Příští verzí LibreOffice bude 24.2.





Z nového číslování je tak jasné, že příští verze vyjde v únoru 2024. Další verzí pak bude srpnová 24.8, LibreOffice drží obvyklou kadenci co půl roku to nová verze. Každopádně tento systém bývá vnímán jako přehlednější. Kdo si dnes pamatuje, kdy vyšel třeba Firefox 103? Kdyby se jmenoval Firefox 22.7 či 2022.7, každý by hned věděl, jak moc má zastaralý prohlížeč. A totéž platí i pro LibreOffice.