Root.cz  »  Kancelář

LibreOffice představuje novou strategii pro web a mobilní zařízení

Petr Krčmář
Dnes
12 nových názorů

Sdílet

LibreOffice Autor: The Document Foundation

V únoru oznámil projekt LibreOffice plány na rozšíření své činnosti nad rámec tradiční kancelářské sady pro stolní počítače. Nyní představila nadace The Document Foundation novou strategii, jejímž cílem je přenést její nabídku do webových prohlížečů, na mobilní zařízení a do oblasti společné úpravy dokumentů, a to v návaznosti na rozhodnutí o obnovení projektu LibreOffice Online s novým zaměřením na komunitu.

Nadace chce především pokračovat ve vývoji desktopové verze, přičemž bude vydávat dvě významné aktualizace ročně a dále bude pracovat na prohlížeči dokumentů pro Android. Zároveň si však nadace uvědomuje trvalý zájem o webovou a mobilní verzi.

Nejvýznamnější změnou je nová webová strategie. Namísto návratu k předchozímu modelu LibreOffice Online vyvíjí nadace prototyp využívající Qt 6 a WebAssembly. Cílem je spouštět LibreOffice přímo v prohlížeči a minimalizovat tak náročné zpracování na straně serveru.

Kromě vývoje webových a mobilních aplikací strategie vytyčuje i širší priority: vylepšení uživatelského rozhraní a použitelnosti LibreOffice, zajištění kvality a bezpečnosti, podpora formátu Open Document Format, zlepšení vývojové dokumentace a další zapojení do iniciativ v oblasti open source a digitální suverenity.

Vstoupit do diskuse (12 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Český startup skládá dokonalého avatara

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku konkuruje fixním sítím

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Škoda 440 byla jedinečnou novinkou s přesahem do 70. let

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory