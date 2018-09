Jan Fikar

Trojdílná advetura Life is Strange: Before the Storm včera vyšla pro Linux. Děj se odehrává před prvním dílem Life is Strange. Pod portem je podepsána firma Feral Interactive.

Ke hraní budete potřebovat minimálně Radeon R9 270 nebo GeForce GTX 680, GPU Intel nejsou podporována. Koupit lze se slevou ještě tři dny za 12,49 eur v Humble Store, nebo bez slevy přímo u Feralu nebo ve Steamu.

(zdroj: gamingonlinux)