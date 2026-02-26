Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Likvidace nejstaršího optického podmořského kabelu mezi Evropou a Amerikou

Likvidace nejstaršího optického podmořského kabelu mezi Evropou a Amerikou

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Loď kladoucí podmořský kabel Autor: AWS

První optický kabel, který byl kdy položen přes oceán, se jmenuje TAT-8, měří téměř 6 000 kilometrů a propojuje Velkou Británií a Francii se Spojenými státy. Poprvé přenesl data 14. prosince 1988, tedy téměř před čtyřiceti lety. Toto spojení proměnilo internet v globální síť propojující kontinenty.

Tento historický optický kabel je nyní po více než dvou desetiletích nečinnosti vytahován ze dna Atlantského oceánu a míří k recyklaci do Jižní Afriky. Společnost Subsea Environmental Services zahájila operaci v loňském roce pomocí své nové dieselelektrické lodi MV Maasvliet a již dopravila 1012 kilometrů kabelů do portugalského přístavu Leixoes.

TAT-8 je zkratka pro Trans-Atlantic Telephone 8 a označuje podmořský kabel postavený společnostmi AT&T, British Telecom a France Telecom, který dosáhl plné kapacity již 18 měsíců po uvedení do provozu. V roce 2002 byl ovšem vyřazen z provozu kvůli poruše, jejíž oprava by byla příliš nákladná. Vyvlečený kabel je přepravován do společnosti Mertech Marine v Jižní Africe, kde bude rozebrán na ocel, měď a dva druhy polyethylenu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

