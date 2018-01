 »   »  Linus kritizuje Intel IBRS záplaty

Jan Fikar

V Linux Kernel Mailing Listu se Linus Torvalds zapojil do diskuse o IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) záplatách, které jsou jednou z možností, jak zabránit druhé variantě Spectre.

Celý přístup Intelu pak nazývá naprostým nesmyslem (complete and utter garbage), protože podle jeho názoru Intelu nejde o to problém vyřešit, ale jen se pojistit proti případným žalobám. Navíc IBRS má velmi velký dopad na rychlost, proto snad ani nebude ve výchozím stavu zapnuté. To by zase vypadalo špatně v testech rychlosti.

Je potřeba dodat, že druhé variantě Spectre se dá též úspěšně bránit s menšími ztrátami záplatou Retpoline spolu se záplatovaným GCC.

(zdroj: slashdot)