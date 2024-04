Linus přidal tabulátory do Kconfig

Autor: Wikipedie

Vše začalo nevině. Steven Rostedt poslal do jádra nějaké opravy a mezi nimi i opravu tabulátoru na mezeru v souboru Kconfig před FTRACE_RECORD_RECURSION_SIZE . Soubor Kconfig definuje jednotlivé volby při kompilaci jádra, používá jej například make menuconfig .





Na to Linus Torvalds odpověděl, že tabulátor nebo mezera by v Kconfig mělo být jedno a jaký používá nástroj na zpracování Kconfig. Patrně nějaký takový nástroj používá Fedora. Na to Linus reagoval tím, že naschvál přidal několik tabulátorů, aby si nástroj opravili.





(zdroj: phoronix)