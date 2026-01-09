Linus se vyjádřil k AI v jádře

Na LKML vzniká směrnice, jak nakládat s příspěvky, které jsou vytvořeny nástroji (Kernel Guidelines for Tool-Generated Content). Do debaty se zapojil také Linus Torvalds, který nechtěl, aby se zde zmiňoval AI odpad (AI slop).
Nemá smysl mluvit o AI odpadu. To je prostě hloupost. Proč? Protože lidé zabývající se AI odpadem nebudou označovat své opravy jako AI. To je tak zřejmá pravda, že nechápu, proč někdo vůbec AI odpad zmiňuje.
Tak přestaňte s tou hloupostí. Dokumentace je pro férové hráče a předstírat něco jiného je zbytečné.Jak jsem již řekl jinde v soukromí, nechci, aby jakákoli dokumentace vývoje jádra byla nějakým prohlášením o AI. Máme dost lidí na obou stranách „je to konec světa“ a „to způsobí revoluci v softwarovém inženýrství“, nechci, aby některé dokumenty vývoje jádra zaujímaly některý z těchto postojů.Proto tak chci, aby to bylo prohlášení „jen nástroj“. A problém AI odpadu nebude vyřešen dokumentací a kdokoli si to myslí, je buď naivní, nebo chce „učinit prohlášení“. Ani jedno z toho není dobrým důvodem pro dokumentaci.
(zdroj: phoronix)