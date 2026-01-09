Root.cz  »  Linux  »  Linus se vyjádřil k AI v jádře

Linus se vyjádřil k AI v jádře

Jan Fikar
Včera
Linus Torvalds Autor: Wikipedie

Na LKML vzniká směrnice, jak nakládat s příspěvky, které jsou vytvořeny nástroji (Kernel Guidelines for Tool-Generated Content). Do debaty se zapojil také Linus Torvalds, který nechtěl, aby se zde zmiňoval AI odpad (AI slop).

Nemá smysl mluvit o AI odpadu. To je prostě hloupostProč? Protože lidé zabývající se AI odpadem nebudou označovat své opravy jako AI. To je tak zřejmá pravda, že nechápu, proč někdo vůbec AI odpad zmiňuje.
Tak přestaňte s tou hloupostíDokumentace je pro férové hráče a předstírat něco jiného je zbytečné.Jak jsem již řekl jinde v soukromí, nechci, aby jakákoli dokumentace vývoje jádra byla nějakým prohlášením o AI. Máme dost lidí na obou stranách „je to konec světa“ a „to způsobí revoluci v softwarovém inženýrství“, nechci, aby některé dokumenty vývoje jádra zaujímaly některý z těchto postojů.Proto tak chci, aby to bylo prohlášení „jen nástroj“. A problém AI odpadu nebude vyřešen dokumentací a kdokoli si to myslí, je buď naivní, nebo chce „učinit prohlášení“. Ani jedno z toho není dobrým důvodem pro dokumentaci.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

