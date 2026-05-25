Linus Torvalds a hledání chyb pomocí AI

Linus Torvalds si nedávno stěžoval na záplavu hlášení o bezpečnostních chybách v linuxovém jádře. Minulý týden Linus o tomto problému hovořil na Open Source Summitu pořádaném Linux Foundation v Minneapolis. Vztah Linuse k AI nástrojům je ambivalentní: je rád, že se opraví chyby v jádře, ale záplava hlášení způsobuje problémy. Linus doufá že dočasné. Nejhorší hlášení jsou označována jako „provedeny z projíždějícího auta“ (drive-by). Oznamovatel pak například vůbec neodpovídá na dotazy vývojářů.
Tato hlášení mají nyní sníženou prioritu. Jádro také nyní používá AI nástroj Sashiko pro kontrolu kódu. Linus říká, že občas není kontrola kódu dokonalá, ale někdy se tímto nástrojem podaří něco objevit. Linus nahlíží na AI jako na další nástroj pro programátory. Přirovnává to k příchodu prvního assembleru. Před tím museli programátoři psát přímo strojový kód.
