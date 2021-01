Linus Torvalds kritizuje špatnou politiku Intelu s ECC

Linus Torvalds se ve fóru o procesoru AMD Ryzen 9 5000 vyjádřil k pamětem ECC. Podle jeho názoru jsou potřeba a to jak kvůli hardwarovým chybám, tak kvůli útokům typu Row-hammer.

Kritizuje Intel za jeho politiku podpory pamětí ECC pouze v serverových CPU. AMD ECC u Ryzenu podporuje, i když pouze neoficiálně a záleží na MB, jestli zpřístupní uživatelům podporu ECC.

How many times has a row-hammer like bit-flip happened just by pure bad luck on real non-attack loads? We will never know. Because Intel was pushing shit to consumers.



And I absolutely guarantee they happened. The „modern DRAM is so reliable that it doesn't need ECC“ was always a bedtime story for children that had been dropped on their heads a bit too many times.