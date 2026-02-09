Root.cz  »  Linux  »  Linus Torvalds potvrdil, že příští linuxové jádro bude mít verzi 7.0

Linus Torvalds potvrdil, že příští linuxové jádro bude mít verzi 7.0

Petr Krčmář
Včera
22 nových názorů

Sdílet

Tux desktop pracovna periferie Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Po vydání linuxového jádra s označením 6.19 oznámil Linus Torvalds, že příští verze už bude označena jako 7.0. Na zařazení už čekají tři desítky pull requestů, které se dostanou do dalšího vydání. Jak už většina lidí zjistila, dostávám se do bodu, kdy mě velká čísla matou (zase mi docházejí prsty na rukou a nohou), takže příští jádro se bude jmenovat 7.0, vysvětlil Linus.

Tento způsob označování tu máme od řady 3.x, vždy po přiblížení k dvacátému vydání se Linus rozhodne posunout major verzi a začít zase od nuly. Ve třetí řadě takto vyšlo 19 verzí, ve čtvrté 20, v páté opět 19 a v šesté zase 20.

Začíná tedy vývoj další verze jádra s novým číslováním, vydání by mělo přijít někdy uprostřed dubna. Je tedy docela dobře možné, že se jádro 7.0 stihne dostat i do připravovaného Ubuntu 26.04 LTS.

Vstoupit do diskuse (22 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI