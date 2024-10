Linus Torvalds se naštval na teoretické bezpečnostní chyby v CPU

Nové procesory Intel například Arrow Lake a Lunar Lake mají podporu LAM (Linear Address Masking), což umožní použít přímo 64bitovou lineární adresu jako metadata. V současnosti je možné použít 48bitovou (4-level paging) nebo 57bitovou (5-level paging).

Zdá se, že podpora LAM však přináší také nový druh spekulativního útoku a čeká se, až bude vyřešen LASS (Linear Address Space Separation). To naštvalo Linuse Torvaldse:

Upřímně řečeno, mám už plné zuby chybného hardwaru a zcela teoretických útoků, které se nikdy neprokázaly jako použitelné v praxi. Takže si myslím, že tentokrát zatlačíme na lidi od hardwaru a řekneme jim, že je to *JEJICH* zatracený problém, a pokud se ani neobtěžují říct ano nebo ne, tak prostě nebudeme nic dělat. Protože sakra, přenesme odpovědnost na ty, co za to mohou, a ne jen brát náhodně nějakou blbost ze špatného hardwaru a říkat: aha, ale to *možná* je problém.