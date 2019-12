 »   »  Linus Torvalds oslavil padesátiny

anonymní

Jméno Linus Torvalds je jistě čtenářům Root.cz notoricky známé. Dne 28. prosince 2019 se tento žijící velikán dožil významného životního jubilea – je mu padesát let. Vzpomínkou poděkujme za dosavadní přínos a popřejme mnoho zdraví, sil a elánu do dalších let.